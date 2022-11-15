موعد مباراة مصر وبلجيكا الودية والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يلتقي المنتخب الوطني بقيادة البرتغال روي فيتوريا، في مباراة قوية أمام نظيره البلجيكي، في لقاء ودي بطابع رسمي، وتعد المواجهة تجربة مهمة لروي فيتوريا للوقوف على قوة المنتخب أمام أحد أقوى منتخبات العالم، قبل مواجهتي مالاوي في شهر مارس المقبل، بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

موعد مباراة مصر وبلجيكا

تقام مباراة مصر وبلجيكا الجمعة المقبلة في الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، على ملعب ستاد جابر الأحمد بدولة الكويت.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا الودية

ومن المقرر أن تذاع مباراة مصر وبلجيكا على القنوات الرسمية لدولة الكويت، بالإضافة لشبكة قنوات أون تايم سبورت.

مفاجآت فى انتظار الجماهير بمباراة مصر وبلجيكا

أكد مؤيد الشهاب، رئيس اللجنة المنظمة للمباراة، أن هناك العديد من المفاجآت التى تنتظر الجماهير قبل وأثناء المباراة قائلا، "اللجنة المنظمة أنهت كافة ترتيباتها للمنتخبين، من ملاعب تدريب، أو استاد جابر الأحمد الذى يستضيف اللقاء، وسنواصل العمل باجتهاد حتى اللحظة الأخيرة، لضمان تحقيق أعلى درجات النجاح، ونأمل حضور أكبر عدد من الجماهير الرياضية للمباراة، وستفتح البوابات لاستقبالهم بدءاً من الساعة الواحدة ظهر الجمعة، وستكون هناك العديد من الفعاليات والجوائز بانتظارهم".

مصر وبلجيكا.. صلاح ودي بروين الأغلى

تصدر النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، قائمة أغلى لاعبي المنتخب في مباراة بلجيكا بقيمة وصلت إلى 80 مليون يورو، متساوياً مع البلجيكي كيفين دي بروين، صانع ألعاب مانشستر سيتي، والذي يعتبر أغلى لاعب في قائمة منتخب بلاده أيضاً.