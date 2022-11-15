شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. حسام حسن ينهى مسيرته مع الساحرة المستديرة بعد مشوار تاريخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام حسن أسطورة الكرة المصرية اعتزاله الساحرة المستديرة، فى مثل هذا اليوم 15 نوفمبر 2007، بعد رحلة تاريخية مرصعة بالإنجازات والبطولات بقميص منتخب مصر والأندية التي إرتدى قمصانها.

حسام حسن ولد فى العاشر من أغسطس عام 1966 بحلوان، وبدأ مسيرته الكروية مع النادى الأهلى عام 1984، واستمر حتى عام 1990، شارك فى 81 مباراة وسجل خلالها 34 هدفا، وفى موسم 1991/1990 انتقل إلى نادى باوك اليونانى ليبدأ مشوار الاحتراف، ولعب معهم 19 مباراة وسجل 6 أهداف، وكان النادى الأهلى وجهة العميد بعد اتخاذ قرار العودة للوطن.

حقق حسام حسن مع الأهلى 23 بطولة مقابل 19 لإبراهيم حسن الذى لم يشارك موسمى 1985/1986، 1986/1987، حيث جاءت مشاركته مع تولى أنور سلامة تدريب الفريق مع الإنجليزى جيف باتلر.

شارك حسام حسن فى 300 مباراة، سجل خلالها 142 هدفا ليصبح ثانى هدافى الأهلى فى تاريخه، بينما خاض إبراهيم حسن 292 مباراة سجل خلالها 33 هدفا، كما لعب حسام حسن كمحترف أكثر من 40 مباراة سجل خلالها 16هدفا.

انتقل حسام حسن إلى نادى الزمالك فى 2000 فى صفقة لم يتوقع أحد أن تحدث، وبقدوم التوأم حسام وإبراهيم إلى الزمالك عاد الفريق للزمن الجميل وعادت البطولات إلى ميت عقبة بعد أن خاصمته لفترة طويلة، لعب التوأم فى الزمالك 4 مواسم بداية من عام 2000 حتى عام 2004 ساهما خلالها فى إحراز 11 بطولة، لعب خلال تلك الفترة حسام حسن 107 مباريات سجل خلالها 54 هدفا، بينما لعب إبراهيم حسن 82 مباراة وسجل 8 أهداف.

ثم انتقل إلى النادى المصرى ثم الترسانة ومنه إلى الاتحاد السكندرى لكنه لم يتألق مع الاتحاد وقام بفسخ عقده مع النادى الساحلى فى أواخر2007 بعدها أعلن العميد عن اعتزاله كرة القدم ولم تقم مباراة اعتزاله حتى الآن.

شارك حسام حسن مع المنتخب فى 170 مباراة دولية وسجل 83 هدفا أهمها هدف تأهل المنتخب المصرى لكأس العالم 1990 فى مرمى منتخب الجزائر، وكان له الدور البارز فى فوز المنتخب المصرى بكأس الأمم الأفريقية عام 1998 ببوركينا فاسو.

وفى عام 2001 وقبل انطلاق مباراة منتخب مصر مع المنتخب السنغالى فى تصفيات كأس العالم 2002، نزل جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم برفقة عيسى حياتو وميشيل بلاتينى إلى أرضية ملعب استاد القاهرة الدولى وقلد حسام حسن بشارة عميد لاعبى العالم وسط حفاوة هائلة من زملاءه فى المنتخب المصرى وحتى من لاعبى المنتخب السنغالى.

كان آخر أهدافه مع منتخب مصر فى مرمى الكونغو الديمقراطية فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2006 وكان قد تخطى عامه الـ39 بـ5 أشهر وهو أكبر لاعب يسجل فى تاريخ العرس الأفريقى، كما أنه اللاعب الوحيد الذى شارك فى بطولتين لمنتخبات أفريقيا الفارق الزمنى بينهما 20 عاما.

الهداف التاريخى لمنتخب مصر وصاحب الرقم القياسى من الأهداف الدولية فى القارة السمراء برصيد 83 هدفا وهداف تاريخ لقاءات الأهلى والزمالك 9 أهداف منها 5 للأهلى فى الزمالك و4 للزمالك فى الأهلى.

اتجه حسام حسن فور اعتزاله إلى مجال التدريب، حيث قاد نادى المصرى البورسعيدى فى النصف الثانى من الدورى المصرى موسم 2007 / 2008 وتمكن المصرى بقيادة حسام بالبقاء بالدورى المصرى فى ثمانى مباريات بعدما كان اقترب من الهبوط إلى الدرجة الثانية فكان المنقذ المنتظر وعاد بالفريق من جديد، وتنقل بين عدد من الأندية لكنه استقر حتى الآن بنادى الاتحاد السكندرى.