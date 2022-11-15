شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. ميار شريف بطلة بـ100 راجل فى عالم التنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حفرت ميار شريف نجمة التنس اسمها بحروف من ذهب فى عالم اللعبة عالمياً، فى ظل الإنجازات التى تحققها، سواء على صعيد تحقيق البطولات الكبرى أو التقدم فى التصنيف العالمى.

ميار شريف تمتلك طموحا قويا مكنها من تحقيق سلسلة نجاحات متتالية لتخطف الأنظار كمثال يحتذى به فى عالم الرياضات النسائية.

وتقدمت ميار شريف لاعبة منتخب التنس 13 مركزا فى التصنيف العالمى للعبة، لتصل إلى المركز الـ 50 فى التصنيف، وذلك بعد تتويجها ببطولة كولينا التى أقيمت فى تشيلى، والتي يبلغ مجموع جوائزها 115 ألف دولار.

وتوجت ميار شريف لاعبة منتخب التنس بلقب بطولة كولينا، بعد التغلب على منافستها الأوكرانية كاترينا بايندل بنتيجة 2/1 .

وكانت ميار شريف نجحت فى التأهل إلى نهائي بطولة كولينا ، بعد التغلب على منافستها لاعبة أمريكا كارولين دوليهايد بنتيجة 2/1 .

يذكر أن ميار شريف قد وصلت إلى النهائي بعد التغلب على كل من التشيلية فرناندا، والتشيكية بريندا في دورالـ 16، وفى ربع النهائي تغلبت على الأمريكية إيما نافارو، حتى التقت مع كارولين في نصف النهائي وتغلبت عليها أيضا، وحصلت على بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة.

ميار كانت أول لاعبة مصرية تفوز فى مباراة ببطولات الجراند سلام، وهى أول لاعبة فى تاريخ التنس المصرى تشارك فى منافسات التنس بالدورات الأولمبية فى أولمبياد طوكيو الأخيرة.

وحصدت ميار شريف مسبقا العديد من الألقاب التى أثرت فى مسيرتها، أبرزها لقب بطولة ماربيلا الإسبانية، والتي تعد واحدة ضمن سلسلة بطولات التحدي تشالنجر ذات الـ125 نقطة، التي تنظم تحت إشراف رابطة محترفات التنس WTA، وذلك بعد تغلبها على الألمانية تمارا كورباتسش بمجموعتين دون مقابل كانت 7-6, 6-4 بعد أكثر من ساعتين، والتتويج ببطولة ألمانيا للتنس WTA 125k بعد فوزها على الإيطالية مارتينا تريڤيسان 2-0 في المباراة النهائية.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعبة ميار شريف فى الصور التالية :