شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يمنح بدلاء الأهلي فرصة المشاركة فى المباريات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، اللاعبين البدلاء وعداً بالمشاركة فى المباريات المقبلة، بدءاً من لقاءات كأس مصر، والتى يستهلها المارد الأحمر بمواجهة المقاولون العرب في ربع نهائي بطولة الكأس 27 نوفمبر الجاري، لاسيما أنه يرغب فى منح الفرصة لجميع اللاعبين تطبيقا لمبدأ العدالة بين كل اللاعبين الأساسيين والاحتياطيين.

ويوجد عدد كبير من اللاعبين يترقبون الحصول على فرصة المشاركة مع الأهلي خلال الفترة القادمة، مثل علي لطفي ورامي ربيعة ومحمد هاني وحسين الشحات وأحمد نبيل كوكا ومصطفى سعد وحسام حسن ومحمد محمود وزياد طارق، لاسيما أن كولر يترقب وجود فرصة مناسبة للدفع بكل اللاعبين تباعا.

وأدى محمود متولي ومحمد عبد المنعم لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة تأهيل في الجيم على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح أمس، الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة.

وخاض عبد المنعم جانبا من التدريبات الجري حول الملعب وتدريبات بدنية منفردة تحت إشراف محمود حمدي إخصائي التأهيل، بينما اكتفى متولي بجلسة تدريبات في الجيم.

ويغيب عبد المنعم عن التدريبات الجماعية للفريق بسبب خضوعه لجراحة الأنف، بينما يغيب متولي بعد تعرضه لإصابة عضلية في معسكر المنتخب الأخير.

ويستعد الأهلي خلال الفترة المقبلة لمباراة المقاولون العرب في كأس مصر والمحدد لها 27 من الشهر الجاري.