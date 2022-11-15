شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يرفض الوديات فى الزمالك خوفاً من الإصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرفض البرتغالى جوسفالدوا فيريرا، المدير الفنى للزمالك، فكرة خوض مباريات ودية خلال فترة التوقف الحالية بسبب انشغال المنتخب الوطنى بخوض مواحهة بلجيكا الودية، المقرر لها 18 نوفمبر الجاري بالكويت، حفاظاً على لاعبى الفريق الأبيض من الإصابات، فضلا عن النقص العددى الذى يعانى منه أبناء ميت عقبة خلال الفترة الحالية .

ويري فيريرا أن اللاعبين الدوليين والذين يشكلون جزءا كبيرا من قوام الفريق متواجدون مع المنتخب، وبالتالى فلن تكون هناك أهمية لمعسكر الفريق، والأفضل أن يكون التدريب بشكل يومى مع الفريق الأبيض استعدادا لمباراة المصري فى كأس مصر.

ويعقد فيريرا جلسات تحفيزية مع اللاعبين لرفع المعنويات وإعادة الثقة للعديد من اللاعبين قبل بداية كل مران للفريق، ويتحدث معهم عن أهمية هذه الفترة من حيث عملية التجهيز والاستعداد للمباريات المقبلة، وطالب فيريرا اللاعبين ببذل أقصى جهد والتركيز في التدريبات بشكل قوي استعدادا لما هو قادم.

كما طالب فيريرا لاعبيه بتصحيح المسار وإسعاد جماهير نادى الزمالك في المباراة المقبلة أمام المصري البورسعيدي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.