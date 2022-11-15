إقحام محمد صلاح في أزمة عبد الله السعيد مع الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - بعد اقحام البعض لإسم محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر ، في أزمة عبد الله السعيد مع النادي الأهلي ، خرج الصحفي "ميلر" والذي نشر لقاء مع السعيد لينفي ذلك تماما .

حيث قال ميلر بشأن ذلك : إن صلاح ليس له أي دخل في ترتيبات المقابلة، نافيا وجود طلب مباشر من لاعب ليفربول أو من خلال وسيط إجراء الحوار مع السعيد.

وأضاف الصحفي: "لم أر صلاح قط. سمعت عن قضية السعيد للمرة الأولى عندما غرد حساب رابطة اللاعبين المحترفين الدولية (فيفبرو) عن اللاعب وقضيته".



وجهة نظر اللاعب

ورد ميلر على هجوم بعض الجماهير عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر المقابلة، التي نقلت فقط وجهة نظر اللاعب من دون نشر الأسباب التي دفعت النادي الأهلي لمقاضاة لاعبه السابق، أو الحصول على تصريحات من مسئول بالقلعة الحمراء.

وأوضح: "حاولت الحصول على رد رسمي من الأهلي لكن مسئوليه رفضوا التعليق. رغم ذلك يمكنني فهم لماذا غضبت الجماهير، لكن بعض الآراء كان هجومها شديدا، واتهمنى البعض بالكذب وأشياء من هذا القبيل".

صمت من الأهلي

ولم يعلق النادي الأهلي بشكل رسمي على تصريحات السعيد حتى الآن، مكتفيا بالاستمرار في إجراءات التقاضي من أجل الحصول على مبلغ مليوني دولار في أقرب وقت، خاصة بعد الحجز بالفعل على حسابات اللاعب البنكية لتحصيل المبلغ.

أما التعليق الوحيد فجاء من مقدم البرامج في قناة النادي الأهلي مهاجم الفريق السابق أسامة حسني، الذي هاجم السعيد ونفى تماما وجود ترصد من النادي ضد اللاعب.