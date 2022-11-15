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لقاءات قوية فى ثالث جولات دورى رجال الطائرة والمرتبط اليوم

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القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم، الثلاثاء، مواجهات قوية فى إطار الجولة الثالثة بدورى رجال الكرة الطائرة والمرتبط للموسم المحلى 2022/2023، على صعيد المجموعات الأربع. 

 

تشهد المجموعة الأولى منافسات بين كل من: الإعلاميين مع المنيا والزمالك مع دلفى وسموحة مع إيسترن كومبانى، بينما يلتقى الصيد مع 6 أكتوبر والاتحاد مع سبورتنج والطيران مع الزهور فى المجموعة الثانية. 

 

فيما يتنافس بنها مع إسكندرية للبترول و الأهلى مع الترسانة و بتروجت مع مصر للبترول ضمن المجموعة الثالثة، بينما يلتقى جزيرة الورد مع الداخلية و طلائع الجيش مع القناة و هليوبوليس مع الشمس ضمن المجموعة الرابعة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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