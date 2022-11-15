شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى ثالث جولات دورى رجال الطائرة والمرتبط اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم، الثلاثاء، مواجهات قوية فى إطار الجولة الثالثة بدورى رجال الكرة الطائرة والمرتبط للموسم المحلى 2022/2023، على صعيد المجموعات الأربع.

تشهد المجموعة الأولى منافسات بين كل من: الإعلاميين مع المنيا والزمالك مع دلفى وسموحة مع إيسترن كومبانى، بينما يلتقى الصيد مع 6 أكتوبر والاتحاد مع سبورتنج والطيران مع الزهور فى المجموعة الثانية.

فيما يتنافس بنها مع إسكندرية للبترول و الأهلى مع الترسانة و بتروجت مع مصر للبترول ضمن المجموعة الثالثة، بينما يلتقى جزيرة الورد مع الداخلية و طلائع الجيش مع القناة و هليوبوليس مع الشمس ضمن المجموعة الرابعة.