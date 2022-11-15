شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يراهن على تألق أبو السعود قبل مواجهة الأهلي فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يراهن الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب، على استمرار تألق محمود أبو السعود حارس مرمى الفريق، والذى قدم مردوداً طيباً خلال مشاركته مع الفريق منذ انطلاق الموسم الجاري، حيث لم تستقبل شباكه سوى هدف وحيد خلال أول 3 جولات بالدورى العام.

ونجح أبو السعود فى الحفاظ على نظافة شباكه خلال آخر جولتين بالدوري العام قبل التوقف، حيث تعادل المقاولون سلبياً مع فاركو وفيوتشر، وتألق أبو السعود في مباراة فيوتشر على وجه التحديد حين نجح فى التصدي لركلة جزاء أمام حاجي باري لاعب فيوتشر، كما أنقذ حارس المقاولون أكثر من فرصة محققه من لاعبي فيوتشر.

ورفع شوقي غريب، المدير الفني للمقاولون العرب، درجة التأهب فى تدريبات المقاولون العرب، استعداداً للقاء المرتقب مع النادي الأهلي، والمقرر له يوم 27 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس مصر، حيث يسعى المقاولون العرب إلى تحقيق مفاجأة أمام الفريق الأحمر.

وسادت حالة من الجدية والتركيز في تدريبات المقاولون العرب، وعقد شوقي غريب عدة جلسات مع اللاعبين لتحفيزهم قبل اللقاء المرتقب وتصحيح أخطاء المباريات الماضية.

وكان المقاولون العرب قد فاز ودياً على فريق سبورتنج السكندري بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة الودية التي أقيمت في إطار استعداد المقاولون العرب لمواجهة الأهلي في كأس مصر.