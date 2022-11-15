شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يعد ناشئى المصرى بالمشاركة فى المباريات الرسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعد إيهاب جلال، المدير الفني للنادي المصري، ناشئي الفريق بفرصة للمشاركة في المباريات الرسمية بعد المستوى المميز الذى ظهروا عليه خلال معسكر القاهرة، المقام حالياً استعداداً لمواجهة الزمالك فى ربع نهائي كأس مصر، خلال اللقاء المقرر له 26 نوفمبر الجاري.

وكان إيهاب جلال قد أشرك 14 ناشئاً على مدار انطلاق معسكر القاهرة الذى بدأ خلال نوفمبر الجارى لاستغلال فترة التوقف فى تحقيق الانسجام بين اللاعبين.

وخاض النادي المصري 4 تجارب ودية خلال معسكره بالقاهرة، حيث خسر في اللقاء الأول أمام القناة بهدف نظيف، ثم فاز على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يتعادل سلبياً مع حرس الحدود، ويواجه سيراميكا في الودية الرابعة.

وانتظم ثنائي النادي المصري، مروان حمدي ومحمود جاد، في معسكر الفريق المقام حالياً بالقاهرة، استعداداً لاستئناف مباريات الدوري العام، ومواجهة الزمالك في ربع نهائي كأس مصر، وذلك بعد استبعادهما من القائمة النهائية لمنتخب الفراعنة، التي تستعد لمواجهة بلجيكا في اللقاء الودي المقرر له 18 نوفمبر الجاري.