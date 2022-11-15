شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستأنف تدريباته اليوم بعد راحة 24 ساعة استعداداً لفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الإسماعيلى، بقيادة الإسبانى خوان كارلوس جاريدو، اليوم الثلاثاء، تدريباته بعدما حصل اللاعبون على راحة سلبية أمس الاثنين من التدريبات الجماعية. وفضل مدرب الدراويش منح لاعبيه راحة لمدة 24 ساعة من التدريبات من أجل التقاط الأنفاس وتجنب تعرضهم للإرهاق.

وكان الدراويش قد خاض مباراتين فى الوقت الحالي، فاز على أبو حماد بنصف دستة أهداف مقابل هدف مساء السبت، قبل أن يواصل انتصاراته الودية مساء الأحد على فريق الشباب بالنادى مواليد 2001 برباعية نظيفة.

ويستعد الإسماعيلي لملاقاة فاركو يوم 23 نوفمبر الجاري على ملعب الإسكندرية فى رابع جولات بطولة الدوري المحلي.