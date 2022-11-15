شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث خوض مباراة ودية خلال توقف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث الجهاز الفني للأهلي خوض مباراة ودية أو أكثر خلال فترة توقف الدورى، استعدادا لخوض المنافسات، والتى يستهلها بمواجهة المقاولون العرب 27 نوفمبر الجارى فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر، لرفع كفاءة اللاعبين البدنية والحفاظ على المكتسبات الفنية التي حققها الفريق الأحمر تحت قيادة كولر قبل توقف الدوري.

ويواصل فريق الأهلي تدريباته الجماعية على ملعب مختار التتش بنظام اليوم الكامل، والذى يشتمل على فترتين صباحا ومساءً من أجل الارتقاء بالمستوى البدني، خشية تأثر اللاعبين بالسلب بعد الراحة السلبية لمدة 5 أيام، لرغبة الجهاز الفني فى الحفاظ على لياقة اللاعبين البدنية وتجهيزهم بشكل قوى للمنافسات القوة.

وأدى محمود متولي ومحمد عبد المنعم لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة تأهيل فى الجيم على هامش المران الجماعي للفريق الذى أقيم صباح أمس الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وخاض عبد المنعم جانبا من التدريبات الجري حول الملعب وتدريبات بدنية منفردة تحت إشراف محمود حمدي إخصائي التأهيل، بينما اكتفى متولي بجلسة تدريبات في الجيم.

ويغيب عبد المنعم عن التدريبات الجماعية للفريق بسبب خضوعه لجراحة الأنف، بينما يغيب متولي بعد تعرضه لإصابة عضلية في معسكر المنتخب الأخير.

ويستعد الأهلي خلال الفترة المقبلة لمباراة المقاولون العرب في كأس مصر والمحدد لها 27 من الشهر الجاري.