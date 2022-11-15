شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتدرب على فترتين اليوم استعداداً للمقاولون العرب فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه اليوم، الثلاثاء، على فترتين، واستأنف الفريق تدريباته صباح أمس الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون خلال الفترة الماضية.

وحدد الجهاز الفني للأهلى، بقيادة مارسيل كولر، مرانا صباحيا وآخر عصر اليوم، فى إطار تنفيذ البرنامج البدني المحدد للاعبين. ويستعد الأهلي خلال الفترة المقبلة لمباراة المقاولون العرب في كأس مصر والمحدد لها 27 من الشهر الجاري.

وتوقف الدورى المصرى فى الفترة الحالية بسبب استضافة مصر لقمة المناخ بالإضافة لفترة التوقف الدولى التى تسبق كأس العالم 2022 والتى تستضيفها قطر، كما يخوض منتخبنا الوطنى مباراة ودية أمام بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجارى.