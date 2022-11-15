شكرا لقرائتكم خبر عن لافيينا فى ضيافة ديروط اليوم بحثا عن وصافة مجموعة الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يحل فريق لافيينا، بقيادة المجرى جورج جاليدى، ضيفا ثقيلا فى الثانية والنصف من ظهر اليوم الثلاثاء، على فريق ديروط، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مجموعة الصعيد من القسم الثانى، في مباراة يسعى ديروط لتحقيق الفوز والثلاث نقاط، من أجل التقدم خطوة نحو فرق المقدمة، حيث سيتقدم 4 مراكز حال تحقيق الثلاث نقاط.

فيما يبحث لافيينا عن العودة لوصافة المجموعة بالفوز على ديروط، خلف فريق الجونة المتصدر برصيد 13 نقطة، وتضييف الفارق بينهما لنقطة واحدة.

وواصل فريق الجونة بقيادة أحمد مصطفى بيبو سيطرته على المجموعة الأولى التي تضم أندية الصعيد، محققًا فوزًا غاليًا خارج ملعبه على كيما أسوان بهدفين نظيفين رافعا رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 8 نقاط في المركز السادس.

كما حقق بترول أسيوط بقيادة هشام عبد المنعم فوزا مهما خارج ملعبه على الألومنيوم بهدف دون مقابل، ليقفز للمركز الثانى برصيد 11 نقطة، بينما استمر أبناء نجع حمادى في المركز الأخير برصيد نقطة وحيد.

وجاءت باقى نتائج الجولة:

أسمنت – الفيوم 1 – 2

المدينة – طامية 0 – 1

تليفونات – النصر للتعدين 1 – 2

المقاصة – ملوى 3 – 0