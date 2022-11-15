شكرا لقرائتكم خبر عن غياب إيريك وميدو حسام عن تدريبات الداخلية للإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل سيرجي إيريك وميدو حسام لاعبا الداخلية غيابهما عن الفريق بسبب معاناتهما من الإصابة، وحاجتهما لأداء برنامج تأهيلي قبل العودة للانتظام فى التدريبات الجماعية.

ويعاني ميدو حسام من الإصابة فى غضروف الركبة منذ بداية الموسم الحالي، بينما اشتكى سيرجي إيريك من شد خفيف في العضلة الخلفية، ويواصلان التأهيل للتعافى من الإصابات التي لحقت بهما.

ويستعد فريق الداخلية لمباراته أمام حرس الحدود 19 نوفمبر الجاري فى تمهيدي بطولة كأس الرابطة، والمقرر إقامتها باستاد بتروسبورت.

واستعد فريق الداخلية لاستئناف مسابقة الدوري المصري وكأس الرابطة من خلال خوض 3 مباريات ودية ضد المصري وانتهت بفوز الأخير بهد\فين لهدف وإنبي وانتهت بالتعادل السلبي وطلائع الجيش وانتهت بفوز الفريق الشرطي بهدفين لهدف.