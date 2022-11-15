شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح ومصطفى محمد يشاركان فى مران منتخب مصر اليوم استعدادا لودية بلجيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك محمد صلاح ومصطفى محمد فى تدريبات المنتخب الوطني اليوم، الثلاثاء، في إطار الاستعداد لودية بلجيكا الجمعة المقبل.

ووصل محمد صلاح نجم نادي ليفربول الانجليزي ومصطفي محمد مهاجم نانت الفرنسى، مساء أمس، إلى معسكر منتخب مصر المقام بدولة الكويت في إطار الاستعداد لودية بلجيكا المقرر لها الجمعة المقبل باستاد جابر الأحمد.

فيما قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، استدعاء مروان حمدي لاعب المصري لمعسكر المنتخب المقام بالكويت استعدادًا لودية بلجيكا المقرر لها الجمعة المقبل.

وتعرض عمر مرموش لاعب فولفسبورج الألماني لإصابة مع ناديه بالدوري أدت لاستبعاده من معسكر المنتخب .