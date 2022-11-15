شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه سبورتنج على لقب دورى سيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم منافسات إياب الدور النهائي من بطولة دورى مرتبط كرة السلة سيدات، لحسم بطل النسخة الحالية من البطولة، وإعلان الفريق المتوج باللقب. ويلتقى اليوم فريق سلة الأهلى مع نظيره سبورتنج على المركزين الأول والثانى، بينما يلتقى الجزيرة مع سموحة للمركزين الثالث والرابع.

وكان الأهلى تغلب على سبورتنج في مباراة الذهاب التي أقيمت السبت الماضى بنتيجة 75/88، بينما فاز الجزيرة على سموحة بنتيجة 70/65 فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ونجح الأهلى فى الصعود للدور النهائي بعد التغلب على سموحة بينما تأهل سبورتنج بالفوز على الجزيرة فى نصف النهائي من البطولة.