شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلى خاص للزنارى وعبد الغنى فى الزمالك قبل استئناف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر جيسفالدوا فيريرا، المدير الفنى للزمالك، على وضع برنامج تأهيلي قوى للثنائى مصطفى الزناري ومحمد عبد الغنى من أجل تجهيزهما بشكل أمثل لتعويض محمود حمدى الونش مدافع الفريق المصاب، لتدعيم دفاعات الفريق في المباريات المقبلة واللعب بجوار حسام عبد المجيد الذي حجز مكانه فى تشكيلة الفريق الأبيض، ولكن فرصة مصطفى الزناري أكبر بسبب جاهزيته وعدم معاناته من أى إصابة فى الوقت الحالي.

ويعقد فيريرا جلسات تحفيزية مع اللاعبين لرفع المعنويات وإعادة الثقة للعديد من اللاعبين قبل بداية كل مران للفريق، ويتحدث معهم عن أهمية هذه الفترة، من حيث عملية التجهيز والاستعداد للمباريات المقبلة، وطالب فيريرا اللاعبين ببذل أقصى جهد والتركيز في التدريبات بشكل قوي استعدادا لما هو قادم.

كما طالب فيريرا لاعبيه بتصحيح المسار وإسعاد جماهير نادى الزمالك في المباراة المقبلة أمام المصري البورسعيدي المقرر لها 26 نوفمبر الجارى، على ملعب بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.