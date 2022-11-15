تقارير تكشف العقوبات المتوقعة على رونالدو بعد تصريحاته النارية

تتجه إدارة مانشستر يونايتد إلى فرض عقوبات قاسية وصارمة على البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد تصريحاته الأخيرة، التي أسالت كثيراً من الحبر في وسائل الإعلام البريطانية والعالمية.



وأكد كريستيانو خلال مقابلة مع الصحفي البريطاني الشهير بيرس مورغان، أنه لا يحترم مدربه الهولندي إريك تن هاغ، كما ادعى أن النادي يحاول إجباره على الرحيل عن "أولد ترافورد"، إضافة إلى أن مانشستر يونايتد لم يقدم الدعم له خلال مرض ابنته ودخولها إلى المستشفى في يوليو/تموز 2022.



وفجرت صحيفة express البريطانية مفاجأة مدوية، حين أكدت أن أفضل لاعب في العالم خمس مرات، سيكون بلا أي فريق في يناير/كانون الثاني 2023.



وأبرزت الصحيفة تغريدة نشرها ديفيد سيليغمان، وهو محامٍ مختص في شؤون كرة القدم، قال فيها إن احتمالاً كبيراً في أن يكون رونالدو بدون نادٍ، مع نهاية فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وأكد أن بإمكان مانشستر يونايتد أن ينهي عقد كريستيانو، وسيمنعه أيضاً من الانضمام إلى فريق آخر، قبل أن يحذف التغريدة، وفق "إكسبريس".



وكتب سيليغمان: "من المحتمل أن يكون لدى مانشستر يونايتد سبب لإنهاء عقد رونالدو، وهو خرق واضح للثقة بين الطرفين، إضافة إلى الشروط الصريحة المتعلقة بإساءة سمعة النادي".



وأضاف: "قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن تسجيل اللاعبين ليست بهذه البساطة".



وأتم الصحفي البريطاني: "يمكن أن ينهي مانشستر يونايتد عقد اللاعب مع الاحتفاظ بقيده لأغراض التعويض إذا كان الإنهاء نابعاً عن سلوك رونالدو".



لكن سيليغمان أشار إلى أن هذا سيحدث في حالة واحدة، وهي شعور النادي بأن علاقته مع كريستيانو لا يمكن إصلاحها، وأنه انتهك شروط العقد.



في السياق ذاته، كشف موقع Sport bible أن إدارة مانشستر يونايتد في طريقها أيضاً إلى فرض غرامة مالية باهظة، على "الدون".



وحسب الموقع المذكور، فإن الإدارة ستفرض غرامة مالية على كريستيانو، لن تقل بأي حال من الأحوال عن مليون جنيه إسترليني.



بيان رسمي من مانشستر يونايتد

أما رسمياً، فقد أصدر مانشستر يونايتد بياناً نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي، أكد فيه أن تركيزه منصبٌّ في الوقت الحالي على الاستعداد لبقية الموسم.



وجاء في البيان: "يتابع مانشستر يونايتد ما تتداوله وسائل الإعلام حول حوار أجراه كريستيانو رونالدو، ويؤكد النادي أنه لن يقوم بالرد إلا بعد استبيان كافة الحقائق".



وأضاف: "تركيزنا ينصبّ على الاستعداد للنصف الثاني من الموسم ومواصلة العمل والإيمان بأنفسنا والحفاظ على وحدة اللاعبين والمدرب والجهاز الفني والموظفين والجماهير".



وأكد الصحفي مورغان، الذي أجرى المقابلة مع كريستيانو، أنه ما زال في جعبته كثير من التصريحات، وسيتم نشرها على مرحلتين، وذلك يومي الأربعاء والخميس 16 و17 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.



المصدر: مواقع الكترونية