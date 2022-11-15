شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يخوض وديتين اليوم استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى فاركو مباراتين وديتين اليوم، الثلاثاء، استعدادًا لاستئناف بطولة الدوري المصري. ويلتقي فريق فاركو مع فريق الشباب مواليد 2001 في الثانية ظهرًا، فيما يواجه فاركو نظيره فريق المجد فى الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب برج العرب الفرعي.

جدير بالذكر أن فاركو سيواجه نظيره الإسماعيلي يوم 23 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل نادي فاركو المركز السادس بمسابقة الدوري بعد مرور 3 جوالات برصيد 5 نقاط بعدما تعادل مرتين فى ثلاث جولات بالدورى، حيث افتتح مسيرته بالتعادل الإيجابى مع البنك الأهلى بهدف لكل فريق قبل أن يحقق الفوز على حرس الحدود بهدف قاتل فى الجولة الثانية للمسابقة ثم تعادل سلبياً مع المقاولون العرب فى آخر ظهور بالمسابقة.

وتولى نونو ألميدا تدريب فاركو فى 24 مباراة حتى الآن حقق التعادل فى 15 لقاء مقابل 5 انتصارات وأربع هزائم.