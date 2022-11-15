شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتوسط لإقناع كولر بمنح الفرصة لمحمد محمود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوى لجنة التخطيط بالنادي الأهلي التدخل لدى السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر، من أجل إقناعه بإدخال محمد محمود فى حساباته الفنية، ومنحه فرصة للتدرب مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة، باعتباره من اللاعبين المميزين والقادرين على صناعة الفارق، وأنه صاحب إمكانيات فنية عالية، بخلاف حاجة الفريق للاعبين مميزين فى نفس مركزه.

وترغب لجنة التخطيط بالنادي الأهلي إقناع كولر بمنح فرصة كاملة لمحمد محمود من أجل التدرب مع الفريق الأول، ومن ثم الحكم عليه قبل فتح باب الانتقالات الشتوية يناير المقبل، لتحديد مصيره سواء بالاستمرار مع الفريق الأحمر أو منح الإدارة الضوء الأخضر من أجل تسويقه في الميركاتو الشتوي، لاسيما مع اهتمام أكثر من نادى بالتعاقد مع اللاعب.

لجنة التخطيط بالأهلي على قناعة تامة بإمكانيات محمد محمود، وعلى يقين أنه حال الدخول رفقة المجموعة ومتابعته بشكل دقيق من قبل الجهاز الفني سيتغير موقف كولر تجاه اللاعب، لاسيما أن أسلوب لعبه سيتماشى مع طريقة لعب كولر، بخلاف قناعة لجنة التخطيط بأن المدرب السويسري بمقدوره تطوير أداء اللاعب كما نجح في هذه الجزئية مع أكثر من لاعب مثل طاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومحمود متولي.