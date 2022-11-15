شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يعود اليوم إلى القاهرة ويبدأ التأهيل مع طبيب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود محمود حمدى الونش، مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، إلى القاهرة فى الخامسة فجر اليوم، الثلاثاء، بعد الانتهاء من الجراحة التى خضع لها فى إنجلترا بعد إصابته فى وتر العضلة الخلفية.

ويعرض "الونش" التقرير الطبى الذى حصل عليه من الطبيب الذى أجرى له العملية الجراحية فى إنجلترا بعد قطع وتر العضلة الخلفية، ليحدد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى البرنامج التأهيلى الذى سيخضع له الفترة المقبلة.

ويغيب محمود حمدى الونش عن الزمالك لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر بعد إجراء جراحة وتر الخلفية في إنجلترا بعد الإصابة التي لحقت به في مباراة سموحة.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، حيث حقق الفوز على سموحة بهدفين نظيفين وعلى سيراميكا بثنائية نظيفة والتعادل مع إنبى 1/ 1.