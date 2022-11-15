شكرا لقرائتكم خبر عن على جبر يقترب من المشاركة أساسيا أمام بلجيكا بجوار حجازى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب على جبر مدافع المنتخب من المشاركة أساسيا أمام بلجيكا فى قلب الدفاع بجوار احمد حجازي فى ظل غياب الونش ومحمد عبد المنعم للإصابة.

وضم فيتوريا 24 لاعبا للمباراة هم: في حراسه المرمى :محمد الشناوي – أحمد الشناوي- محمد عواد، وفي خط الدفاع: عمر جابر- أكرم توفيق- احمد حجازي- علي جبر -أسامة جلال- محمود علاء- محمد حمدي- حسين السيد، وفي خط الوسط: طارق حامد- حمدي فتحي- محمد النني- إمام عاشور -محمود حمادة -محمد مجدي قفشة- طاهر محمد طاهر- أحمد سيد زيزو- محمد صلاح -محمود تريزيجيه ، وخط الهجوم :أحمد حسن كوكا - مصطفي محمد.

بينما تم استبعاد 12 لاعبا هم: محمود جاد – عبد الله جمعه – حسام عبد المجيد – باهر المحمدي – مروان عطيه – عمرو عماد السيسي – أحمد عبد القادر – مصطفى ذكي “زيكو”- مروان حمدي – محمد شريف – أحمد ياسر ريان.