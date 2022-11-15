شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف بطولتى الأندية والمدن العربية للشطرنج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف مدينة القاهرة بطولتي الأندية العربية لأبطال الدوري وبطولة المدن العربية للشطرنج خلال شهر نوفمبر الجاري تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وتحت مظلة الاتحاد العربي للشطرنج، برئاسة الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا، بالتعاون مع شركتي المهندس للتأمين والمهندس لتأمينات الحياة.

وأوضح المهندس مؤمن شفيق، مدير البطولة ونائب رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، أن بطولة الأندية العربية تنطلق يوم الجمعة المقبل وتستمر حتي الثلاثاء 22 نوفمبر يعقبها بطولة المدن العربية التي تنطلق من الأربعاء، 23 وتستمر حتى الأحد 27 نوفمبر الجاري.

وتشهد البطولتان مشاركة عربية مميزة من مختلف أنحاء الوطن العربي على مستوى الأندية والمدن العربية وتضم: "نادي الشارقة (الإمارات العربية) – نادي البشمرجة (العراق) – نادي الشطرنج الملكي (الأردن)، نادي الرباط ونادي الموظفين (فلسطين) –نادي الفروسية (السودان) – ومن مصر نادي الشرقية للدخان ونادي مصر التأمين)".

وعلى مستوى المدن تشهد البطولة مشاركة فرق من مختلف أنحاء الوطن العربي تمثل المدن الآتية: "مدينة الشارقة (الإمارات العربية)- مدينة القدس ومدينة غزة (فلسطين) – مدينة السليمانية (العراق) – مدينة عدن (اليمن)"، ومن مصر ممثلون عن مدينتي القاهرة والجيزة.

كما أكد مؤمن شفيق أن استضافة مصر للبطولتين حدث مميز بعد غياب دام أكثر من 15 عاما وخطوة كبيرة للأمام لتكرار ذلك التعاون المثمر مع الاتحاد العربي للشطرنج في العديد من الفعاليات المستقبلية، ويعد هذا التجمع العربي فخرا لنا جميعا بوجود أبطال الشطرنج العربي في ضيافة القاهرة والذي نحرص من خلاله على تحقيق كل سبل الراحة لضيوفنا الكرام، كما ننظم رحلات سياحية للضيوف بأهم معالم القاهرة خلال فعاليات البطولتين.

جدير بالذكر أن الأتحاد العربي للشطرنج يقدم جوائز مالية قيمة للفائزين في كل بطولة بالمراكز الثلاث (الأول 1000دولار + ميدالية ذهبية - الثاني 750 دولار + ميدالية فضية ، الثالث 500 دولار + برونزية) بمجموع جوائز مالية يصل لـ4500 دولار للفائزين في البطولتين .