الامارات | المهيري بطلاً للنسخة السادسة.. وتصنيف الرماة لم يحسم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج الرامي يحيى المهيري بطلاً للنسخة السادسة من بطولة رماية الأطباق من الحفرة «التراب»، التي نظمها اتحاد الإمارات للرماية على مدار اليومين الماضيين في ميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف.

وتمثل البطولة التقييم الثالث وقبل الأخير لرماة المنتخب الوطني لحسم تصنيف الرماة وفق النتائج التي حققها كل رامٍ لأفضل نتائج ثلاث بطولات من البطولات الأربع، حيث لم تحسم الأسماء حتى الآن لعدم تحقيق أي رامٍ المعيار الذي حددته اللجنة الفنية وهو 118 طبقاً.

وكانت الطلقات الذهبية قد حسمت ترتيب الرماة عقب الجولات الخمس التي شهدت منافسة شرسة بين ستة رماة خصوصاً ثنائي الصدارة، حيث تساوى يحيى المهيري وسيف الشامسي في رصيد 116 طبقاً، كما تساوى أيضاً كل من مشعل البناي وأحمد الحمادي في رصيد 112 طبقاً.

وبعد فك الاشتباك جاء يحيى المهيري في المركز الأول ونال ذهبية البطولة، وحل سيف الشامسي في المركز الثاني ونال الميدالية الفضية، بينما كانت الميدالية البرونزية من نصيب مشعل البناي.

وسيُقام التقييم الأخير يومي 26 و27 نوفمبر الجاري، وهو التقييم الذي سيحسم أمر التصنيف بعد جمع نتائج أفضل ثلاث بطولات لكل رامٍ.

وفي بقية نتائج الرماة جاء الرامي أحمد الحمادي في المركز الرابع وتبعه وليد العرياني في المركز الخامس برصيد 111 طبقاً، ثم ظاهر العرياني سادساً برصيد 108 أطباق، ثم سعيد البلوشي سابعاً برصيد 89 طبقاً، ثم عوض النعيمي ثامناً برصيد 88 طبقاً، ثم مبارك المنصوري تاسعاً برصيد 84 طبقاً ثم أحمد الديري عاشراً برصيد 59 طبقاً.

كما حلت فاطمة مبارك في المركز الأول على صعيد السيدات لتنال الميدالية الذهبية، وتلتها في المركز الثاني عائشة بنت حاتم حيث نالت الميدالية الفضية.

وعلى صعيد أصحاب الهمم احتل الرامي الكويتي فلاح الهاجري المركز الأول ونال ذهبية البطولة برصيد 96 طبقاً، واحتل المركز الثاني محمد هاشل الحبسي واستحق الميدالية الفضية برصيد 93 طبقاً، وتبعهما في المركز الثالث سيف الحميري ونال الميدالية البرونزية برصيد 90 طبقاً، ثم محمد الهاشمي رابعاً برصيد 89 طبقاً ثم سعيد المزروعي خامساً برصيد 80 طبقاً.