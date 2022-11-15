الامارات | هاري: الفجيرة أصبحت عاصمة رياضة حل مسائل الشطرنج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبر رئيس الاتحاد الدولي لحل مسائل الشطرنج اليوناني هاري فوجياكيس، عن إعجابه بالاحترافية التي تظهرها الإمارات خلال استضافتها لبطولة العالم لحل مسائل الشطرنج واجتماع الكونغرس العالمي.

وقال لـ «الإمارات اليوم»: «أنا منبهر للجاهزية التي تظهر عليها الفجيرة لإقامة بطولة العالم لحل مسائل الشطرنج، لذلك فإن أعضاء المكتب التنفيذي يتطلعون إلى إنجاز واجباتهم بشكل مميز، وهذه الظروف تشجعنا على أن نحقق النجاح المطلوب بشكل جيد، ويمكنني القول إن الفجيرة أصبحت العاصمة الإقليمية الأولى في الشرق الأوسط التي تنظم وتدعم هذه الرياضة لما تتمتع به من بنية تحتية مميزة، ولدينا الآن في الفجيرة ست بطولات ودورة تحكيم وعدد من الاجتماعات المهمة من بينها اجتماع الكونغرس، والذي سنتخذ خلاله قرارات مهمة».