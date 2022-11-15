الامارات | بدء إجراءات المشاركة في ثانية جولات الشراعية 43 قدماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه أنظار عشاق الرياضات البحرية يوم السبت المقبل إلى شواطئ دبي، التي تحتضن منافسات سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً (الجولة الثانية من بطولة دبي 2022-2023)، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة سباقات الموسم الرياضي الحالي.

وأعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن بدء إجراءات المشاركة في السباق المرتقب عبر استكمال عملية التسجيل المعتاد قبل السباق عن طريق البوابة الإلكترونية الخاصة بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ومن المقرر أن يستمر التسجيل حتى يوم بعد غدٍ، موعد إغلاق باب التسجيل وإعلان قائمة القوارب المشاركة في التظاهرة الكبير المرتقبة.

وتأخذ منافسات سباق الجولة الثانية من بطولة دبي يوم السبت أهمية خاصة وكبيرة عند الملاك والنواخذة والبحارة، باعتباره المحطة الختامية في البطولة هذا الموسم، وذلك من أجل المنافسة وإيجاد موطئ قدم في المنافسة على صدارة الترتيب العام لبطولة دبي 2022-2023، والتي تقام من جولتين والحصول على النقاط مع نهاية الموسم.

وكانت الجولة الأولى في أكتوبر الماضي قد شهدت تتويج طاقم القارب سهم 170 بقيادة النوخذة أحمد الحمادي بطلاً.

وطبقاً لنظام احتساب معدل النقاط يتصدر طاقم القارب سهم 170 الترتيب العام، بعد نهاية الجولة الأولى برصيد نقطة واحدة، يليه صاحب المركز الثاني القارب (نزاع 70) برصيد نقطتين اثنتين، فيما يأتي ثالثاً القارب (الظفرة 87) برصيد ثلاث نقاط.

القارب (سهم 170) يتصدر الترتيب العام، يليه القارب (نزاع 70)، فيما يأتي ثالثاً القارب (الظفرة 87).