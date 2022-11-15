الامارات | ميسي يبهر 11 ألف متفرج على استاد آل نهيان في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك نجم باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي، في مران منتخب الأرجنتين، أمس، على استاد آل نهيان بنادي الوحدة بأبوظبي، بحضور ما يقارب 11 ألف متفرج، خلال التدريب المفتوح لـ«التانغو»، استعداداً لمواجهة المنتخب الوطني ودياً غداً على استاد محمد بن زايد، ضمن تحضيرات المنتخب الأرجنتيني لخوض منافسات كأس العالم 2022، التي تنطلق في 20 نوفمبر الجاري.

وخطف ميسي الأضواء خلال تدريب «التانغو»، إذ وصل إلى أبوظبي، أمس، قادماً من العاصمة الفرنسية باريس، عقب مشاركته في مباراة سان جيرمان أمام أوكسير في الدوري الفرنسي، والتي انتهت بفوز الفريق الباريسي بخمسة أهداف دون رد، ورغم ذلك شارك النجم الأرجنتيني في المران كاملاً.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع أبرز نجوم «التانغو»، خصوصاً نجم يوفنتوس الإيطالي أنخيل دي ماريا، ولاعب أتلتيكو مدريد رودريغو دي بول، بينما خاض الرباعي باولو ديبالا ولاوتارو مارتينيز وخواكين كوريا ونيكولاس جونزاليس تدريبات منفردة في ظل وصولهم قبل نهاية التدريبات، إذ وصل أعضاء المنتخب إلى أبوظبي على دفعات، كما خاض لاعب ليون الفرنسي تاغليافيكو تدريبات منفردة لمعاناته إصابة سابقة.

وبدأ مران منتخب الأرجنتين بتدريبات بدنية خفيفة تفادياً لإرهاق اللاعبين، خصوصاً أن عدداً منهم وصل اليوم رفقة ميسي، وهم أنخيل دي ماريا وليوناردو باريديس، ثم ركز المدير الفني ليونيل سكالوني على الجوانب التكتيكية وتدريبات بالكرة، واختتم المران بالتسديد على المرمى.

وكان سكالوني قد أعلن قائمة من 26 لاعباً لنهائيات كأس العالم قطر 2022، وهم: إيميليانو مارتينيز، جورنيمو روللي، فرامكو أرماني لحراسة المرمى، وللدفاع جونزالو مونتيال، كريستيان روميرو، جيرمان بيزيلا، نيكولاس أوتاميندي، ليساندرو مارتينيز، ماركوس أكونا، نيكولاس تاغليافيكو، خوان فويس، ناهويل مولينا، وفي خط الوسط رودريغو دي بأول، لياندرو باريديس، ماك أليستير، أليخاندرو غوميز، جايدو رودريغيز، إنزو فيرنانديز، إيزيكل بالاسيوس، وللهجوم ليونيل ميسي، لاوتارو مارتينيز، أنخيل دي ماريا، نيكولاس جونزاليس، خوليان ألفاريز، خواكين كوريا، باولو ديبالا.

يذكر أن الأرجنتين تلعب في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبها السعودية والمكسيك وبولندا، وتستهل مشوارها في البطولة بمواجهة المنتخب السعودي يوم 22 نوفمبر الجاري، إذ يعد «التانغو» من أبرز المنتخبات المرشحة لحصد اللقب، خصوصاً أن المونديال الأخير في مسيرة النجم ليونيل ميسي.