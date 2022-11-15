الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مدرب

توقع مراقبون رحيل مدرب أجنبي بأحد أندية المحترفين في حال استمرت النتائج السلبية للفريق في الفترة الأخيرة، مشيرين إلى أن إدارة النادي استجابت لكل مطالب المدرب لكنه لم يحدث التغيير الإيجابي المطلوب.

غرور

تعامل مدرب أجنبي في دوري أدنوك، بطريقة غير لائقة مع وسائل الإعلام التي طلبت التحدث إليه بعد مباراة فريقه في الجولة الأخيرة، إذ أشار لهم بحركة غلب عليها طابع الغرور والغطرسة.

تلميحات

وجه إداري تلميحات للمقربين منه بأن خسارة فريقه في الجولة الماضية كان سببها التحكيم الذي جامل الفريق المنافس له، على حد مزاعمه، لإرضائه بعدما شكا مسؤولوه في أكثر من مناسبة خسارتهم في الدوري بسبب أخطاء الصافرة.