شكرا لقرائتكم خبر عن ثروت سويلم: رابطة الأندية ستتعامل بقوة مع تجاوزات الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ثروت سويلم، المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة، أن اللوائح ستطبق على الـ18 ناديًا المُشاركة في بطولة الدوري المصري، مؤكدًا أنه ستتم مواجهة أي تجاوزات جماهيرية بعقوبات صارمة، للمحافظة على النظام داخل منافسات بطولة الدوري المصري.

وقال سويلم، خلال تصريحات تليفزيونية: «كل التحية لجمهور النادي الأهلي، وعندما تحدث تجاوزات تكون هناك عقوبات، العقوبة تبدأ بمرحلتين بالإيقاف مباراتين وتصل إلى المنع من الدخول إلى المباريات تمامًا، وكان يجب أن يكون هناك عقاب من أجل المصلحة العامة».

وأضاف: «لدينا شركة محترمة تقوم على تنظيم حضور الجماهير، وقادرون على التعامل مع كافة التجاوزات، والرابطة ستتخذ قرارات صارمة لتطبيق النظام على الجماهير التي تخرج عن النص».

وتابع: «أكررها أنا أنتمي للنادي الأهلي، ولكن عندما يحدث تجاوزات، فسوف تتم مواجهتها بكل قوة، وأي نادٍ ستخطئ جماهيره سيواجه نفس العقوبة، والرابطة حريصة على المساواة بين الـ18 ناديًا في الدوري الممتاز».