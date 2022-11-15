شكرا لقرائتكم خبر عن جاريدو : 3 منتخبات الأقرب لحصد لقب كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع الإسباني خوان جاريدو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، أن منتخبات الأرجنتين والبرازيل وفرنسا هي أكثر المنتخبات المرشحة للوقوف على منصات التتويج وحصد لقب كأس العالم المقرر انطلاقه خلال أيام في قطر.

وقال: ”بدون أدنى شك أتمنى لمنتخب بلادي التتويج باللقب الأغلى، لكنى أعتقد أن الأمر في غاية الصعوبة وفقا للغة الأرقام والحسابات“.

وأتم حديثه: ”أعلم أن كأس العالم يتابعه الجميع لكني أركز بشكل أكبر مع فريقي الذي سيستكمل منافسات مسابقة الدوري المصري خلال فترة إقامة المونديال“.

جدير بالذكر أن الحدث العالمي الأكبر كرويا سينطلق يوم 20 نوفمبر الجاري، حيث تقام المباراة الافتتاحية في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وستجمع المنتخب المضيف قطر مع نظيره الإكوادوري.