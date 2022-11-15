شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الإثنين 14 / 11 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الإثنين 14 / 11 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها: الزمالك ينتظر القرار الأخير من فيريرا بشأن التعاقد مع عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب الزمالك.

الزمالك ينتظر قرار فيريرا لتحديد مصير التعاقد مع عبد الرحمن مجدى

ينتظر مسئولو نادى الزمالك عرض عبد الرحمن مجدى، جناح فريق الكرة الأول بنادى الإسماعيلى، على البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى، لحسم موقفه من إمكانية ضم اللاعب فى الانتقالات الشتوية المقبلة.

شيكابالا يقترب من المشاركة فى تدريب الزمالك واختبار طبى لحسم موقفه

يخضع محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لاختبار طبى تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق الأبيض برئاسة الدكتور محمد أسامة، من أجل تحديد موقفه من الانتظام فى تدريبات الزمالك التى ستقام بعد قليل.

10 أيام تفصل عبد الشافى عن الانتهاء من برنامجه التأهيلى فى الزمالك

يواصل محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تنفيذ البرنامج التأهيلى المحدد من قبل الجهاز الطبى برئاسة الدكتور محمد أسامة، بسبب الإصابة التى يعانى منها اللاعب فى الركبة.

عودة ثلاثى الزمالك الأجنبى إلى القاهرة للانتظام فى التدريبات

عاد الثلاثى الأجنبى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، "التونسى حمزة المثلوثى والمغربى زكريا الوردى، والبنينى سامسون أكينولا" إلى القاهرة، بعد قضاء فترة الإجازة التى حصلوا عليها بفرمان من الجهاز الفنى.

الونش يعود فجر الثلاثاء إلى القاهرة بعد جراحة وتر الخلفية فى إنجلترا

يعود فجر غدٍ الثلاثاء، محمود حمدى الونش مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، إلى القاهرة، بعد الانتهاء من الجراحة التى خضع لها فى إنجلترا بعد إصابته فى وتر العضلة الخلفية.