شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل وصول سامسون أكينيولا إلى القاهرة للغد بسبب ظروف الطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعذر وصول البنيني سامسون أكينيولا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة، اليوم الإثنين، ولكن ظروف الطيران حالة دون وصوله في موعده، ليتأجل وصوله إلى غد الثلاثاء، قادما من بلاده بعد قضاء الإجازة مع أسرته في ظل الراحة السلبية التي حصل عليها خلال الأيام الماضية.

وقام الجهاز الإداري للفريق بالتواصل مع اللاعب وتأكيد موعد عودته إلى القاهرة غدا الثلاثاء، للانتظام في تدريبات الفريق استعدادا للفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب استاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.