شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الإثنين 14 / 11 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت الساحة الرياضية اليوم العديد من الأحداث المهمة، في مقدمتها انضمام مصطفى محمد لمعسكر المنتخب في الكويت استعدادا لمواجهة بلجيكا الودية.

مصطفى محمد ينضم لمعسكر منتخب مصر بالكويت

انضم منذ قليل مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي، لمعسكر منتخب مصر المقام بالكويت، في إطار الاستعداد لمواجهة منتخب بلجيكا وديًا يوم الجمعة المقبل باستاد جابر الأحمد.

وواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد نادي الكويت في إطار الاستعداد لودية بلجيكا المقرر لها الجمعة المقبل باستاد جابر الأحمد الدولي.

كواليس جلسة فيريرا مع لاعبى الزمالك بعد انتهاء فترة الراحة

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، تدريباته مساء اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، عقب الانتهاء من الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة أربعة أيام.

وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق، على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات، اطمأن خلالها عليهم بعد فترة الراحة، وتحدث المدير الفني عن خطة الإعداد للفترة المقبلة.

ختام بطولة الجمهورية للسباحة للإعاقات الذهنية بمشاركة 550 لاعبا من ذوى الهمم

اختتمت منافسات بطولة الجمهورية للسباحة لذوي الهمم من الإعاقات الذهنية، والتي استضافها نادي مدينة 6 أكتوبر الرياضي، بمشاركة 550 لاعبا من 45 ناديا ومركز شباب.

وشهدت البطولة هذا العام نجاحاً كبيراً على المستويين الفني والتنظيمي، بجانب التألق الكبير وغير المسبوق للاعبين المشاركين.

فوز سيدات طائرة الزمالك على الزهور فى الدورى الممتاز

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره الزهور بنتيجة 3 / 0، فى إطار الجولة الثالثة من دورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2022 / 2023.

شهدت هذه الجولة أيضا فوز الأهلى على الاتحاد السكندرى بنفس النتيجة.

الاتحاد السكندرى يواجه الأميرية وديا غدا بعد اعتذار الطيران

اعتذر الفريق الكروى بنادى الطيران عن المباراة الودية، والتى كان مقرر لها الخامسة مساء غد الثلاثاء على ملعب الدفاع الجوى، وتم الاتفاق على مباراة بديلة أمام مركز شباب الأميرية بقيادة مديره الفنى خالد سعد على ملعب الوقود في تمام الساعة الثالثة عصرا.

تفاصيل اجتماع جاريدو مع خالد القماش بسبب ناشئين الإسماعيلى

عقد الإسباني خوان جاريدو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي، اجتماعًا مع خالد القماش، مدير قطاع الناشئين بالنادي، على هامش المباراة الودية للفريق التى أقيمت مساء أمس الأحد على ملعبه بالإسماعيلية.

برنامج تأهيلى لعبد الغنى وانتظام المثلوثى والوردى فى تدريبات الزمالك استعدادا للمصرى

خاض محمد عبد الغني، مدافع فريق الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية متنوعة على هامش مران اليوم الإثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للفترة المقبلة.

يأتي ذلك ضمن المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي الموضوع للاعب، في ظل الإصابة التي كان يعاني منها خلال الفترة السابقة في العضلة الأمامية.