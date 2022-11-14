شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلى لعبد الغنى وانتظام المثلوثى والوردى فى تدريبات الزمالك استعدادا للمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض محمد عبد الغني، مدافع فريق الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية متنوعة على هامش مران اليوم الإثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للفترة المقبلة.

يأتي ذلك ضمن المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي الموضوع للاعب، في ظل الإصابة التي كان يعاني منها خلال الفترة السابقة في العضلة الأمامية.

وقام محمد عبد الغني بالركض الخفيف حول الملعب، وبعدها خاض عدة تدريبات تأهيلية متنوعة، بجانب مران خفيف بالكرة، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

وحرص الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، على الاطمئنان على اللاعب ومتابعة سير البرنامج التأهيلي له وإعطاء بعض التعليمات في إطار تجهيزه للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

وفي نفس الوقت، عقد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، جلسة سريعة للاطمئنان عليه وعلى سير البرنامج التأهيلي الموضوع له تمهيدا للعودة للمشاركة مع الفريق.

فيما انتظم التونسي حمزة المثلوثي والمغربي زكريا الوردي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي في كأس مصر.

يأتي ذلك عقب عودة الثنائي من بلادهما بعد قضاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق مع أسرهم، وشارك المثلوثي والوردي في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، وقاما بأداء الفقرات التأهيلية والفنية مع باقي أفراد الفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب استاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.