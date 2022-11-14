شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الإثنين 14 / 11 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز وهى حرمان عدد من جماهير النادى الأهلي من حضور المباريات على هامش المواجهة الأخيرة أمام الداخلية.

وتم حرمان 987 مشجعاً من النادى الأهلى من حضور مباراتين لما بدر منهم من سباب جماعى خلال مباراة الفريق أمام الداخلية، وفى حال تكرار الأمر يتم حرمانهم من حضور المباريات حتى نهاية الموسم.

شهدت تدريبات الأهلي الجماعية اليوم، الاثنين، مشاركة الثلاثي محمد محمود وزياد طارق وعبد الرحمن رشدان والذين ابتعدوا عن المشاركة فى تدريبات الفريق الأول خلال الفترة الماضية، وفضل الجهاز الفني تصعيدهم للاستعانة بهم وتعويض الغيابات الكثيرة بسبب تواجد عدد كبير من اللاعبين في صفوف المنتخب الأول والأولمبي والشباب.

وشارك الثلاثي محمود وزياد ورشدان في تدريبات فريق الشباب خلال الفترة الماضية، بسبب الزيادة العددية في قائمة الفريق الأول ورغبة الجهاز الفني في تقليل العدد المتاح لخوض التدريبات من أجل التركيز مع مجموعة محددة من اللاعبين.

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