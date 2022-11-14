شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يواجه الأميرية وديا غدا بعد اعتذار الطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر الفريق الكروى بنادى الطيران عن المباراة الودية، والتى كان مقرر لها الخامسة مساء غد الثلاثاء على ملعب الدفاع الجوى، وتم الاتفاق على مباراة بديلة أمام مركز شباب الأميرية بقيادة مديره الفنى خالد سعد على ملعب الوقود في تمام الساعة الثالثة عصرا.

وكان زوران قد طلب خوض مباراتين الأولى أمام الاميرية والثانية أمام طلائع الجيش يوم الجمعة المقبل، ويسعى المدير الفنى إلى تجهيز جميع اللاعبين لمباريات الدورى العام ومباراة المحلة بالأسبوع الخامس والمقرر لها 30 نوفمبر الجارى على استاد الاسكندرية.

ويتمسك مسئولو الاتحاد السكندرى بخدمات محمود علاء، مدافع الزمالك المعار إلى سيد البلد، حتى نهاية الموسم، خصوصا أنه أصبح من الركائز والأعمدة الأساسية في تشكيل الصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفني للفريق.

ويرى مسئولو النادى السكندرى أن محمود علاء استعاد جزءا كبيرا من مستواه الفني، الذى أهّله للانضمام لكتيبة المنتخب الوطنى بقيادة البرتغالى روى فيتوريا، والتي تستعد لمواجهة بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجاري لذلك رحيله قبل انتهاء إعارته سيؤثر على الفريق.

في سياق مختلف طلب الصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، تقريرا من الجهاز الطبى عن اللاعبين المصابين ومدى الحالة التى وصلوا إليها.

واشتكى السيد سالم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، من شد فى العضلة الأمامية، فضلاً عن شكوى كريم الديب من إصابة عضلية وطلب زوران تجهيز الثنائى للمرحلة القادمة.

فى سياق متصل، قرر زوران رفع الحمل البدنى للاعبى زعيم الثغر عقب العودة لاستئناف التدريبات على ملاعب النادي بسموحة استعدادا لخوض مباريات الدورى العام، بالإضافة إلى مباريات كأس الرابطة.

واستقر زوران على وضع برنامج تدريبى لإعداد لاعبى الفريق السكندرى، حيث يخوض اللاعبون تدريباتهم على فترتين في التاسعة صباحا والخامسة مساءً استعدادا لاستئناف الدورى.