شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع جاريدو مع خالد القماش بسبب ناشئين الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عقد الإسباني خوان جاريدو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي، اجتماعًا مع خالد القماش، مدير قطاع الناشئين بالنادي، على هامش المباراة الودية للفريق التى أقيمت مساء أمس الأحد على ملعبه بالإسماعيلية.

وكان الإسماعيلي قد فاز على شبابه برباعية نظيفة فى ختام سلسلة مبارياته الودية، استعدادًا لملاقاة فاركو يوم 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الدوري العام.

واستهدف الاجتماع بحث سبل التعاون والمشترك، خاصة أن المدرب الإسباني يحرص بشكل مستمر على تصعيد المميزين، تمهيدا للاعتماد على جهودهم، وذلك حسب الحاجة الفنية للإسماعيلي.

وظهر محمد وجدي، لاعب فريق الشباب بمستوى رائع، خلال المباراة الودية، مما لقى استحسان الجميع.