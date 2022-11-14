شكرا لقرائتكم خبر عن فوز سيدات طائرة الزمالك على الزهور فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره الزهور بنتيجة 3 / 0، فى إطار الجولة الثالثة من دورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2022 / 2023.

شهدت هذه الجولة أيضا فوز الأهلى على الاتحاد السكندرى بنفس النتيجة.

وحدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر مبلغ 5000 جنيه غرامة على الأندية حال منع المحلل التقنى لأى فريق من التصوير فى المباريات.

وأعلن اتحاد الكرة الطائرة، السماح بوجود 4 مراقبين فى بعض مباريات الدورى الممتاز، التى ستكون على درجة كبيرة من الأهمية بالموسم الجديد، سواء فى مسابقات الرجال أو السيدات، وذلك بموافقة اللجنة العليا للحكام وبعد مراجعة الأمر بشكل دقيق.