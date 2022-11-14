شكرا لقرائتكم خبر عن ختام بطولة الجمهورية للسباحة للإعاقات الذهنية بمشاركة 550 لاعبا من ذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اختتمت منافسات بطولة الجمهورية للسباحة لذوي الهمم من الإعاقات الذهنية، والتي استضافها نادي مدينة 6 أكتوبر الرياضي، بمشاركة 550 لاعبا من 45 ناديا ومركز شباب.

وشهدت البطولة هذا العام نجاحاً كبيراً على المستويين الفني والتنظيمي، بجانب التألق الكبير وغير المسبوق للاعبين المشاركين.

وجاء الترتيب العام للبطولة كما يلي: دجلة على المركز الأول، وحصل النادى الأهلى على المركز الثانى، ومركز شباب الجزيرة فى المركز الثالث.

وفي هذا الإطار، نجح 11 لاعبا في تحقيق الأرقام المؤهلة للانضمام إلى منتخب مصر للسباحة المشارك ببطولة كأس العالم فرنسا 2023، وهم: سلمي المقدم، عمر ياسر، فاطمة الصاوي، ياسمين حسان، أحمد حسين، ايمن سليم، رحمة رمضان، مريم طارق، روان مراد، عمر عبدالرشيد، محمد جودة.

من جانبها قالت أمل مبدي رئيسة الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية والمنظمة للبطولة، عن سعادتها البالغة وفخرها بنجاح بطولة الجمهورية للسباحة وتألق اللاعبين المشاركين.