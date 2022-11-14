شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس جلسة فيريرا مع لاعبى الزمالك بعد انتهاء فترة الراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، تدريباته مساء اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، عقب الانتهاء من الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة أربعة أيام.

وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق، على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات، اطمأن خلالها عليهم بعد فترة الراحة، وتحدث المدير الفني عن خطة الإعداد للفترة المقبلة.

وطالب المدير الفني من اللاعبين ضرورة التركيز الشديد وبذل أقصى جهد، من أجل الاستعداد بالشكل الأمثل للمرحلة المقبلة، في ظل ارتباط الفريق بالمشاركة في أكثر من بطولة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب استاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.