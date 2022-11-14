شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 14 -11-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 14 -11-2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها وصول محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي إلى الكويت استعدادا لمواجهة بلجيكا وديا.

محمد صلاح يصل الكويت للانضمام لمعسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهة بلجيكا

وصل محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزى وقائد منتخب مصر، إلى معسكر الفراعنة المقام حاليا بدولة الكويت، استعدادا لمواجهة بلجيكا وديا الجمعة المقبل.

شيكابالا يقترب من المشاركة فى تدريب الزمالك واختبار طبى لحسم موقفه

يخضع محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لاختبار طبى تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق الأبيض برئاسة الدكتور محمد أسامة، من أجل تحديد موقفه من الانتظام فى تدريبات الزمالك التى ستقام بعد قليل.

رابطة الأندية تعلن حرمان 987 مشجعا للأهلى من حضور مباراتين

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز وهى حرمان عدد من جماهير النادى الأهلي من حضور المباريات على هامش المواجهة الأخيرة أمام الداخلية.

وتم حرمان 987 مشجعاً من النادى الأهلى من حضور مباراتين لما بدر منهم من سباب جماعى خلال مباراة الفريق أمام الداخلية، وفى حال تكرار الأمر يتم حرمانهم من حضور المباريات حتى نهاية الموسم.

منتخب مصر يستدعى مروان حمدى بدلا من مرموش لودية بلجيكا

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، استدعاء مروان حمدى لاعب المصرى لمعسكر المنتخب المقام بالكويت استعدادًا لودية بلجيكا المقرر لها الجمعة المقبل.

وتعرض عمر مرموش لاعب فولفسبورج الألماني لإصابة مع ناديه بالدوري أدت لاستبعاده من معسكر المنتخب.

مران الأهلي.. ظهور كهربا وانتظام شريف وعبد القادر.. صور

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم، الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة وذلك بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون.

وشهد المران مشارك محمود كهربا بعد تعافيه من نزلة برد شديدة، وكذلك انتظام الثنائي محمد شريف وأحمد عبد القادر بعد استبعادهما من معسكر منتخب مصر.

منتخب الناشئين يودع تصفيات كأس الأمم الأفريقية عقب الهزيمة أمام المغرب 1/2

ودع منتخب مصر للناشئين تصفيات شمال أفريقيا لكأس الأمم الأفريقية تحت 17 عامًا عقب الهزيمة أمام نظيره المغرب بنتيجة 1/2 في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد 5 جويلية بالجزائر.

وكان تقدم المنتخب المغربى في الدقيقة السابعة من كرة عرضية لتسكن شباك الحارس عبد المنعم تامر دون تدخل أى لاعب فى الكرة، ثم عزز لاعبو أسود الأطلس بالهدف الثانى فى الدقيقة الثانية من عمر الوقت البدل الضائع وفي الشوط الثانى قلص لاعبى منتخب مصر الفارق في الدقيقة 58 عن طريق أيمن أمير عبد العزيز.

الجونة يهزم كيما أسوان بهدفين ويواصل تصدره لمجموعة الصعيد

واصل فريق الجونة بقيادة أحمد مصطفى بيبو سيطرته على المجموعة الأولى التي تضم أندية الصعيد محققًا فوزًا غاليًا خارج ملعبه على كيما أسوان بهدفين نظيفين رافعا رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة بينما تجمد رصيد الخاسر عند 8 نقاط في المركز السادس .

المنصورة يتعادل مع أبو قير للأسمدة بهدفين لمثليهما ويواصل تربعه على قمة بحرى

في مباراة قوية استطاع أبو قير للأسمدة بقيادة أيمن المزين من تحويل خسارته بهدفين نظيفين أمام المنصورة بملعب الأخير إلى التعادل بهدفين لمثليهما ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ليرفع أبناء الدقهلية رصيدهم إلى 11 نقطة بينما رفع المنافس رصيده إلى 8 نقاط في المركز السادس.

سيف عيسى يتأهل لدور الـ16 ببطولة العالم للتايكوندو فى المكسيك

نجح سيف عيسى، لاعب منتخب التايكوندو، فى التأهل إلى منافسات دور الـ16 ببطولة العالم التى تقام فى المكسيك.

وتأهل عيسى فى وزن تحت 80 ك، بعد تغلبه على منافسه لاعب الصين تايبيه بنتيجة 2/0.