شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد ينضم لمعسكر منتخب مصر بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انضم منذ قليل مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي، لمعسكر منتخب مصر المقام بالكويت، في إطار الاستعداد لمواجهة منتخب بلجيكا وديًا يوم الجمعة المقبل باستاد جابر الأحمد.

وواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد نادي الكويت في إطار الاستعداد لودية بلجيكا المقرر لها الجمعة المقبل باستاد جابر الأحمد الدولي.

وشهد مران منتخب مصر مشاركة محمد النني و أحمد حسن كوكا عقب انضمامهما مساء أمس لمعسكر المنتخب.

واكتفى أحمد الشناوي حارس المرمى بتدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي لمنتخب مصر بقيادة دكتور محمد أبو العلا بسبب شعوره بالإجهاد، كما أدى إمام عاشور تدريبات تأهيلية بعد تعرضه لكدمة خفيفة، على أن يشارك في التدريبات غدًا.