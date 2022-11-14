شكرا لقرائتكم خبر عن قصة شعر بيرسى تاو وعبد المنعم تخطف الأنظار فى مران الأهلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لفتت قصة الشعر التي ظهر بها ثنائي الأهلي بيرسي تاو ومحمد عبد المنعم الأنظار في ملعب مختار التتش بعد عودة الفريق الأحمر لاستئناف تدريباته الجماعية، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 5 أيام.

وخاض محمود متولي ومحمد عبد المنعم، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة تأهيل في الجيم، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وخاض عبد المنعم جانبا من التدريبات الجري حول الملعب وتدريبات بدنية منفردة، تحت إشراف محمود حمدي إخصائي التأهيل، بينما اكتفى متولي بجلسة تدريبات في الجيم.

ويغيب عبد المنعم عن التدريبات الجماعية للفريق؛ بسبب خضوعه لجراحة الأنف، بينما يغيب متولي بعد تعرضه لإصابة عضلية في معسكر المنتخب الأخير.

ويستعد الأهلي خلال الفترة المقبلة لمباراة المقاولون العرب في كأس مصر والمحدد لها يوم 27 من الشهر الجاري.



