شكرا لقرائتكم خبر عن فتوح يستغنى عن دعامة القدم ويخوض تدريبات تأهيلية.. وانتظام جمعة فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة، تحت إشراف الجهاز الطبي، على هامش المران الجماعي، الذي أقيم اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للفترة المقبلة.

يأتي ذلك ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع للاعب لتجهيزه للمشاركة في التدريبات في أقرب وقت، في ظل الإصابة التي يعاني منها وهي عبارة عن كدمة قوية في وجه القدم.

وقام الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة بإزالة "الدعامة" الوقائية من وجه قدم أحمد فتوح ليبدأ اللاعب تدريباته التأهيلية.

كما انتظم عبد الله جمعة وعمرو السيسي ثنائي الفريق في التدريبات الجماعية، عقب عودتهما من معسكر المنتخب الوطني استعدادا لودية بلجيكا المقرر لها يوم 18 نوفمبر الجاري في فترة التوقف الدولي.

وشارك الثنائي في التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعي، وخاض اللاعبان الفقرات التأهيلية والفنية مع باقي أفراد الفريق استعدادا للفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب استاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.