شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يواصل تدريباته بالكويت استعدادا لبلجيكا ومشاركة الننى وكوكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، تدريباته باستاد نادي الكويت، في إطار الاستعداد لودية بلجيكا، المقرر لها الجمعة المقبل باستاد جابر الأحمد الدولي.

شهد مران منتخب مصر مشاركة محمد النني و أحمد حسن كوكا عقب انضمامهما مساء أمس لمعسكر المنتخب.

واكتفى أحمد الشناوي، حارس المرمى، بتدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي لمنتخب مصر، بقيادة دكتور محمد أبو العلا، بسبب شعوره بالإجهاد، كما أدى إمام عاشور تدريبات تأهيلية، بعد تعرضه لكدمة خفيفة، على أن يشارك في التدريبات غدًا.