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لقاءات قوية فى ثالث جولات دورى رجال الطائرة والمرتبط غدا

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القاهرة - سامية سيد - تقام غدا الثلاثاء، مواجهات قوية، فى إطار الجولة الثالثة بدورى رجال الكرة الطائرة والمرتبط للموسم المحلى 2022/2023، على صعيد المجموعات الأربع. 

 

تشهد المجموعة الأولى منافسات بين كل من: الإعلاميين مع المنيا والزمالك مع دلفى وسموحة مع إيسترن كومبانى، بينما يلتقى الصيد مع 6 أكتوبر والاتحاد مع سبورتنج والطيران مع الزهور فى المجموعة الثانية. 

 

فيما يتنافس بنها مع إسكندرية للبترول و الأهلى مع الترسانة و بتروجت مع مصر للبترول ضمن المجموعة الثالثة، بينما يلتقى جزيرة الورد مع الداخلية و طلائع الجيش مع القناة و هليوبوليس مع الشمس ضمن المجموعة الرابعة.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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