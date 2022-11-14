اخبار الرياضه

مسح أمني للتصدي لأسلحة الدمار الشامل في ملاعب قطر

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر مسح أمني للتصدي لأسلحة الدمار الشامل في ملاعب قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - تواصل قطر جهودها لإنجاح مونديال قطر 2022، الذي ينطلق الأسبوع المقبل، بعد أن عمدت وحدة دفاعاتها ضد أسلحة الدمار الشامل التابعة لوزارة الدفاع، إجراءات المسح الأمني لملاعب بطولة كأس العالم، لتأكيد خلوها من المواد الكيميائية والمشعة، وذلك بالتعاون مع اللجنة الأمنية للبطولة والقوات الشقيقة والصديقة، وذلك ضمن استعدادات وزارة الدفاع لتأمين البطولة.

من جهة ثانية، خصصت قطر فريقا يتكون من 80 مفتشا لدعم متطوعي (فيفا) وموظفي الأمن في إنفاذ سياسة (فيفا) الخاصة بالتبغ.

كما تم تصميم أدوات الاتصال المرئي والمسموع من دولة قطر و(فيفا) ومنظمة الصحة العالمية؛ للوصول إلى الجماهير الكبيرة وتعزيز وعيهم، بما في ذلك منصة «فلورنس»، التي صممتها منظمة الصحة العالمية لتقديم خدمات المشورة الرقمية للأشخاص الذين يحاولون الإقلاع عن التبغ.

في الوقت الذي أعلنت فيه عن شراكة لصحة أفضل، التي تضم وزارة الصحة العامة، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ومنظمة الصحة العالمية، عن تنفيذ تدابير منع التبغ والتدخين في البطولة، لتكون البطولة صحية وآمنة.

وسط التزام الاتحاد الدولي لكرة القدم بمكافحة استخدام التبغ وعدم قبوله إعلانات التبغ.

ويأتي ذلك تمشيا مع سياسة (فيفا) حول التبغ، مع توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن الأحداث الضخمة، والتي تهدف إلى حماية حق الناس في استنشاق هواء نقي، غير ملوث بالمواد المسرطنة، وغيرها من المواد الضارة.

ويعد تعزيز القوانين لجعل الملاعب آمنة للجماهير جزءا من تعاون فريد بين وزارة الصحة العامة و(فيفا) ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، إذ يهدف إلى تسخير قوة كرة القدم لحماية وتعزيز الصحة للجميع، ما سيخلق بدوره مخططا لحماية وتعزيز الصحة في التجمعات الجماهيرية، والذي يمكن تبادله لاحقا مع اللجنة الأولمبية الدولية، وغيرها من المنظمات الرياضية.

كانت هذه تفاصيل خبر مسح أمني للتصدي لأسلحة الدمار الشامل في ملاعب قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا