وصول كأس العالم إلى الدوحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصل مجسم كأس العالم لكرة القدم إلى قطر، الأحد الماضي، بعد جولة ترويجية استمرت 6 أشهر وشملت 54 دولة.

وزارت النسخة الأصلية لكأس العالم، خلال جولتها العالمية التي انطلقت من دبي بالإمارات في مايو الماضي، جميع الدول المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، ودولا أخرى، في تقليد بدأ للمرة الأولى عام 2006.

ومثلت الجولة الترويجية فرصة للجماهير من أجل مشاهدة كأس العالم الأصلية التي سيتنافس عليها 32 منتخبا بدءا من الأحد المقبل، ويتوج بها المنتخب الفائز في المباراة النهائية التي ستقام على ملعب لوسيل يوم 18 ديسمبر، في اليوم الوطني للدولة المستضيفة.

والكأس مصنوعة من الذهب الخالص، ويبلغ وزنها 6.142 كجم، منقوش على سطحها صورة لشخصين يحملان الكرة الأرضية عاليا، ويرجع تصميمها إلى عام 1974.