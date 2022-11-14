رونالدو يدعي التعرض للخيانة في يونايتد ويهاجم روني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ادعى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تعرضه للخيانة في مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، وأنه يجرى إجباره على الرحيل عن النادي.

وفي مقتطفات من مقابلة استمرت طوال 90 دقيقة ببرنامج «بيرس مورجان أنسينسورد»، ستبث عبر قناة «توك تي.في» البريطانية هذا الأسبوع، قال رونالدو: «إن إيريك تن هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد، وآخرين، يريدون رحيله عن أولد ترافورد».

ولدى سؤاله حول ما إذا كانت قيادة مانشستر يونايتد ترغب في رحيله عن النادي، قال رونالدو: «نعم، ليس المدير الفني وحده، ولكن شخصين أو ثلاثة أشخاص آخرين كذلك. شعرت بالخيانة».

ولدى سؤاله مجددا حول ما إذا كان كبار المسؤولين التنفيذيين في النادي يحاولون إبعاده، أوضح «لا يهمني ذلك. يجب أن يستمع الناس إلى الحقيقة».

وأضاف، «نعم شعرت بالخيانة وأن بعض الأشخاص لا يريدون وجودي هنا، ليس فقط هذا العام، ولكن كان هذا في العام الماضي أيضا».

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أنها تواصلت مع نادي مانشستر يونايتد للتعليق بشأن تصريحات رونالدو.

وقال رونالدو: إنه لا يحترم تن هاج، معترفا «لا أكن له احتراما لأنه لم يظهر احتراما لي. إن لم تحترمني، فلن أكن لك احتراما».

وكان رونالدو قد رفض المشاركة من مقعد البدلاء خلال مباراة مانشستر أمام توتنهام في أكتوبر الماضي، وهو ما أسفر عن استبعاده من الفريق في المباراة التالية أمام تشيلسي، وقد عاد بعدها للفريق.

وهاجم رونالدو، الذي تردد بشكل كبير خلال أغسطس الماضي أنه في طريق الرحيل عن مانشستر يونايتد، زميله السابق بمانشستر، واين روني، الذي كان قد انتقده بسبب رفض المشاركة بديلا أمام توتنهام.

وفي مقال لصحيفة «ذا صن» البريطانية، كشف المذيع والصحفي مورجان، الذي أجرى مع رونالدو المقابلة، أن النجم البرتغالي قال: «لا أعرف لماذا ينتقدني بهذا الشكل السيئ، ربما لأنه أنهى مسيرته الاحترافية، وأنا ما زلت ألعب على أعلى مستوى».

وأضاف «لن أقول إنني أبدو أفضل منه. وهي حقيقة».

وقال: «إن مانشستر يونايتد لم يحقق تطورا كناد منذ اعتزال السير أليكس فيرجسون عام 2013».

وتابع رونالدو، الذي لعب لـ6 أعوام تحت قيادة فيرجسون، خلال فترته الأولى مع مانشستر يونايتد، قبل الانتقال إلى ريال مدريد عام 2009، «لا أعرف ماذا يحدث، ولكن منذ رحيل السير أليكس فيرجسون، لا أرى أي تطور في النادي».