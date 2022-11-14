8 لاعبين أجانب يمثلون الدوري السعودي بالمونديال

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وتتصدر منتخبات القارة السمراء القائمة من حيث الاعتماد على لاعبي الدوري السعودي، حيث ضمت 6 لاعبين فيما لا يوجد سوى ممثل واحد في منتخبات آسيا ومثله في أوروبا.الأوروبي الوحيد الذي سيلعب في المونديال وينشط في الدوري السعودي هو جريجور كريتشوفياك نجم وسط الشباب، فيما الآسيوي الوحيد هو حارس مرمى الفريق نفسه كيم سيونج جيو.
وضم منتخب الكاميرون الثلاثي فينسنت أبو بكر، وديفيز إيباسي، وكولينز فاي، مهاجم النصر وحارس مرمى أبها، ومدافع الطائي على الترتيب، فيما وجد مهاجم الاتحاد عبدالرزاق حمدالله، وحارس مرمى الوحدة منير المحمدي، في قائمة المغرب.
المنتخب التونسي ضم لاعبا واحدا من الدوري السعودي هو نعيم السليتي نجم الاتفاق، فيما لم يتواجد مهاجم أبها سعد بقير في القائمة.
بقير بجانب فيصل فجر نجم وسط الوحدة ولياندي تاوامبا مهاجم التعاون أبرز الغائبين عن كأس العالم 2022 ممن كان يتوقع حضورهم، ولم يستطع أي من اللاعبين البرازيليين وعلى رأسهم نجم النصر أندرسون تاليسكا إقناع المدرب تيتي باستدعائه للعب في المونديال.
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